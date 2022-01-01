Akuna Capital Lønninger

Akuna Capitals løninterval spænder fra $65,325 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $425,071 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Akuna Capital . Sidst opdateret: 8/20/2025