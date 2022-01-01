Virksomhedskatalog
Akuna Capital Lønninger

Akuna Capitals løninterval spænder fra $65,325 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $425,071 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Akuna Capital. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Softwareingeniør
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Fuld stakk softwareingeniør

Kvantitativ udvikler

Backend softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $260K
Datascientist
Median $225K

Revisor
$65.3K
Forretningsdrift
$108K
Finansanalytiker
$127K
IT-specialist
$221K
Projektleder
Median $155K
Rekrutteringskonsulent
$99.5K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Akuna Capital er Softwareingeniør at the Senior Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $425,071. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Akuna Capital er $179,209.

