ADP Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker samlede kompensation hos ADP spænder fra RON 87.9K til RON 128K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ADP's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$22.6K - $26.2K
Romania
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos ADP er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (Infinity% pr. periode)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos ADP ligger på en årlig samlet kompensation på RON 127,576. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ADP for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er RON 87,909.

