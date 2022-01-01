Virksomhedskatalog
1mg
1mg Lønninger

1mgs løninterval spænder fra $16,777 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $67,135 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 1mg. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Fuld stakk softwareingeniør

Backend softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $63.5K
Produktdesigner
$20.3K

Produktchef
$67.1K
Programleder
$42.9K
Ofte stillede spørgsmål

1mg에서 보고된 최고 급여 직무는 Produktchef at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $67,135입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
1mg에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $36,319입니다.

