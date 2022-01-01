1010data Lønninger

1010datas løninterval spænder fra $105,023 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $263,160 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 1010data . Sidst opdateret: 8/23/2025