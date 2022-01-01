Seznam společností
Wabtec
Wabtec Platy

Platy ve společnosti Wabtec se pohybují od $45,531 celkové roční kompenzace pro pozici Informační technolog (IT) na dolním konci až po $144,469 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wabtec. Naposledy aktualizováno: 11/13/2025

Softwarový inženýr
Median $105K

Full-Stack softwarový inženýr

Strojní inženýr
Median $90.2K
Finanční analytik
Median $123K

Technický programový manažer
Median $113K
Informační technolog (IT)
$45.5K
Produktový designér
$98.5K
Projektový manažer
$142K
Architekt řešení
$144K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Wabtec je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $144,469. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Wabtec je $109,000.

