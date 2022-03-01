Seznam společností
VideoAmp
VideoAmp Platy

Platy ve společnosti VideoAmp se pohybují od $135,000 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $293,460 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VideoAmp. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $176K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Prodej
Median $135K
Produktový manažer
Median $175K

Datový vědec
$169K
Manažer softwarového inženýrství
$293K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti VideoAmp je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $293,460. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti VideoAmp je $175,000.

