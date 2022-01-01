Seznam společností
ViacomCBS
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ViacomCBS Platy

Platy ve společnosti ViacomCBS se pohybují od $61,762 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer obchodních operací na dolním konci až po $413,055 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ViacomCBS. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Produktový manažer
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manažer softwarového inženýrství
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Obchodní analytik
Median $134K
Datový analytik
Median $121K
Datový vědec
Median $209K
Produktový designér
Median $160K
Architekt řešení
Median $213K

Datový architekt

Marketing
Median $118K
Programový manažer
Median $150K
Projektový manažer
Median $105K
Finanční analytik
Median $110K
Účetní
$79.7K
Manažer obchodních operací
$61.8K
Obchodní rozvoj
$328K
Copywriter
$92.5K
Lidské zdroje
$413K
Právní
$131K
Manažerský konzultant
$134K
Marketingové operace
$99.5K
Manažer produktového designu
$209K
Personalista
Median $100K
Prodej
$221K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$133K
Technický programový manažer
$101K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ViacomCBS podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.33% nabývá v 1st-ROK (33.33% ročně)

  • 33.33% nabývá v 2nd-ROK (33.33% ročně)

  • 33.33% nabývá v 3rd-ROK (33.33% ročně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ViacomCBS je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $413,055. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ViacomCBS je $134,200.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ViacomCBS

Související společnosti

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje