UserTesting
UserTesting Produktový designér Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti UserTesting. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$68.4K - $80.5K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$63.8K$68.4K$80.5K$88.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u UserTesting?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti UserTesting in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$123,099. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UserTesting pro pozici Produktový designér in Canada je CA$88,379.

