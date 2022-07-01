Seznam společností
Turvo
Turvo Platy

Platy ve společnosti Turvo se pohybují od $26,333 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $286,425 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Turvo. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $26.3K
Manažer softwarového inženýrství
Median $83.3K
Produktový designér
$286K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Turvo je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $286,425. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Turvo je $83,282.

Další zdroje