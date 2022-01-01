Seznam společností
Trainline
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Trainline Platy

Platy ve společnosti Trainline se pohybují od $35,148 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $142,353 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Trainline. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $107K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $142K
Manažer softwarového inženýrství
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktový designér
Median $74.5K
Obchodní analytik
Median $84.9K
Datový analytik
$83.1K
Datový vědec
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Trainline je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $142,353. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Trainline je $84,017.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Trainline

Související společnosti

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje