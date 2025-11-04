Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti ThoughtWorks se pohybuje od ₹1.39M year pro Consultant do ₹5.23M year pro Lead Consultant. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.19M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtWorks. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
