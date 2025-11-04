Kompenzace Produktový manažer in India ve společnosti ThoughtWorks se pohybuje od ₹2.78M year pro Senior Product Manager do ₹7.17M year pro Principal Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹3.46M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtWorks. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
