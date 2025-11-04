Seznam společností
ThoughtWorks
ThoughtWorks Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti ThoughtWorks činí $136K year pro Senior Product Designer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $81.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtWorks. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u ThoughtWorks?

Zahrnuté pozice

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti ThoughtWorks in United States představuje roční celkovou odměnu $180,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtWorks pro pozici Produktový designér in United States je $120,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ThoughtWorks

Další zdroje