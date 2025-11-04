Seznam společností
ThoughtWorks
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodní analytik

  • Všechny platy Obchodní analytik

ThoughtWorks Obchodní analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Obchodní analytik in India ve společnosti ThoughtWorks činí celkem ₹2.23M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtWorks. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹2.23M
Pozice
Sr. Consultant
Základní
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Obchodní analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti ThoughtWorks in India představuje roční celkovou odměnu ₹5,592,083. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtWorks pro pozici Obchodní analytik in India je ₹2,150,342.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ThoughtWorks

Související společnosti

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje