Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Obchodní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní inženýr in India ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od ₹559K do ₹814K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměrná celková kompenzace

₹642K - ₹731K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹559K₹642K₹731K₹814K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní inženýr ve společnosti Tata Consultancy Services in India představuje roční celkovou odměnu ₹814,196. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Obchodní inženýr in India je ₹558,897.

