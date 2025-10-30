Seznam společností
Stem
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Stem Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Stem činí celkem $200K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Stem. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Stem
Software Engineer
San Francisco, CA
Celkem za rok
$200K
Pozice
Senior
Základní
$180K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Stem?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Stem in United States představuje roční celkovou odměnu $230,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Stem pro pozici Softwarový inženýr in United States je $180,000.

Další zdroje