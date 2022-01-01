Adresář Společností
Standard Cognition
Standard Cognition Platy

Rozsah platů Standard Cognition se pohybuje od $130,650 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $316,575 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Standard Cognition. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $190K
Datový vědec
$131K
Vedoucí softwarového inženýrství
$317K

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti Standard Cognition podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

The highest paying role reported at Standard Cognition is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $316,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Cognition is $190,000.

