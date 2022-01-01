Seznam společností
Roche
Roche Platy

Platy ve společnosti Roche se pohybují od $19,638 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $331,500 pro pozici Korporátní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Roche. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistik

Produktový manažer
Median $196K

Strojní inženýr
Median $133K
Biomedicínský inženýr
Median $100K
Manažer softwarového inženýrství
Median $304K
Projektový manažer
Median $156K
Technický programový manažer
Median $165K
Účetní
$25.5K
Obchodní operace
$35.7K
Manažer obchodních operací
$177K
Obchodní analytik
$199K
Korporátní rozvoj
$332K
Zákaznické služby
$19.6K
Manažer datové vědy
$264K
Finanční analytik
$131K
Lidské zdroje
$206K
IT specialista
$71.6K
Manažerský konzultant
$85.8K
Marketing
$212K
Produktový designér
$69.5K
Programový manažer
$209K
Prodej
$136K
Obchodní inženýr
$92.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$161K
Architekt řešení
$98.2K
Technický spisovatel
$48K
UX výzkumník
$101K
Venture kapitalista
$176K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Další zdroje