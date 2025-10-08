Seznam společností
Rivos
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Platy

Mediánový kompenzační balíček ASIC Engineer in United States ve společnosti Rivos činí celkem $200K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rivos. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Celkem za rok
$200K
Pozice
L5
Základní
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
14 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Rivos?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Rivos podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici ASIC Engineer ve společnosti Rivos in United States představuje roční celkovou odměnu $240,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rivos pro pozici ASIC Engineer in United States je $200,000.

