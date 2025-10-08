Seznam společností
Research Innovations
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

Research Innovations Full-Stack softwarový inženýr Platy

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Research Innovations činí $164K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $173K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Research Innovations. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Research Innovations?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Research Innovations in United States představuje roční celkovou odměnu $190,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Research Innovations pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in United States je $148,610.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Research Innovations

Související společnosti

  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Expedition Tech
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje