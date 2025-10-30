Seznam společností
Remitly
  • Platy
  • Programový manažer

  • Všechny platy Programový manažer

Remitly Programový manažer Platy

Kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Remitly se pohybuje od $218K year pro L3 do $272K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $250K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Program Manager
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
Staff Program Manager
$272K
$172K
$60K
$40K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Remitly in United States představuje roční celkovou odměnu $393,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Remitly pro pozici Programový manažer in United States je $210,000.

Další zdroje