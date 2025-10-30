Seznam společností
Remitly
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

Remitly Produktový designér Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in United States ve společnosti Remitly činí celkem $172K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Celkem za rok
$172K
Pozice
L1
Základní
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

UX designer

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Remitly in United States představuje roční celkovou odměnu $260,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Remitly pro pozici Produktový designér in United States je $157,500.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Remitly

Související společnosti

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje