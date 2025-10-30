Seznam společností
Remitly
Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Remitly se pohybuje od $85.7K do $117K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměrná celková kompenzace

$92.8K - $110K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$85.7K$92.8K$110K$117K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Remitly představuje roční celkovou odměnu $117,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Remitly pro pozici Informační technolog (IT) je $85,680.

Další zdroje