Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměrná celková kompenzace

£97.4K - £116K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£89.9K£97.4K£116K£123K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Remitly in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £123,115. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Remitly pro pozici Datový analytik in United Kingdom je £89,927.

