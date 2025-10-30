Seznam společností
Reliance Industries Limited
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Reliance Industries Limited Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in India ve společnosti Reliance Industries Limited činí celkem ₹1.46M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Reliance Industries Limited. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
Reliance Industries Limited
Data Scientist
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹1.46M
Pozice
L2
Základní
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Reliance Industries Limited in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,128,145. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reliance Industries Limited pro pozici Datový analytik in India je ₹1,204,991.

