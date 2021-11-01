Seznam společností
PT Pertamina
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

PT Pertamina Platy

Platy ve společnosti PT Pertamina se pohybují od $2,731 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $9,766 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PT Pertamina. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Grafický designér
$9.7K
Strojní inženýr
$9.8K
Projektový manažer
$2.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti PT Pertamina je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $9,766. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PT Pertamina je $9,660.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro PT Pertamina

Související společnosti

  • Amazon
  • Lyft
  • SoFi
  • Square
  • Uber
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje