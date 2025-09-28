Kompenzace Produktový manažer in Poland ve společnosti Procter & Gamble se pohybuje od PLN 346K year pro B2 do PLN 407K year pro B3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 331K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Procter & Gamble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
