Seznam společností
Procter & Gamble
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Procter & Gamble Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in Poland ve společnosti Procter & Gamble se pohybuje od PLN 346K year pro B2 do PLN 407K year pro B3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 331K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Procter & Gamble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

PLN 602K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Procter & Gamble?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Produktový manažer at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Produktový manažer role in Poland is PLN 306,552.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Procter & Gamble

Související společnosti

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje