Procter & Gamble
Procter & Gamble Účetní Platy

Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Procter & Gamble se pohybuje od $158K do $230K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Procter & Gamble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$181K - $207K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$158K$181K$207K$230K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Jaké jsou kariérní úrovně u Procter & Gamble?

Zahrnuté pozice

Technical Accountant

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Účetní ve společnosti Procter & Gamble in United States představuje roční celkovou odměnu $230,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Procter & Gamble pro pozici Účetní in United States je $157,950.

