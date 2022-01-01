Seznam společností
Piano
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Piano Platy

Platy ve společnosti Piano se pohybují od $72,360 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $158,893 pro pozici Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Piano. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový designér
$85.9K
Produktový manažer
$104K
Prodej
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Obchodní inženýr
$159K
Softwarový inženýr
$72.4K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Piano je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $158,893. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Piano je $85,876.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Piano

Související společnosti

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje