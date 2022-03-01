Seznam společností
Migo
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Migo Platy

Platy ve společnosti Migo se pohybují od $35,999 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $53,205 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Migo. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$39.8K
Produktový designér
$36K
Produktový manažer
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Softwarový inženýr
Median $50.8K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Migo je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $53,205. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Migo je $45,290.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Migo

Související společnosti

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje