Medable
Medable Platy

Platy ve společnosti Medable se pohybují od $80,400 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $333,660 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Technický programový manažer
Median $120K
Finanční analytik
$125K
Produktový designér
$294K

Produktový manažer
$80.4K
Softwarový inženýr
$128K
Manažer softwarového inženýrství
$334K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Medable je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $333,660. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Medable je $126,898.

