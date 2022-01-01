Seznam společností
Intel
Intel Platy

Platy ve společnosti Intel se pohybují od $36,403 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $818,056 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Intel. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Krypto inženýr

Systémový inženýr

Softwarový inženýr videoher

Výzkumný vědec

AI výzkumník

AI inženýr

Embedded Systems Software Engineer

Hardwarový inženýr
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktový manažer
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Datový vědec
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Technický programový manažer
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Manažer technického projektu

Manažer softwarového inženýrství
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Strojní inženýr
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Architekt řešení
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Manažer produktového marketingu

Produktový designér
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finanční analytik
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programový manažer
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemický inženýr
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektrotechnický inženýr
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Obchodní analytik
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Lidské zdroje
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materiálový inženýr
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Prodej
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Manažer terénního prodeje

Manažer klienta

Obchodní rozvoj
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Obchodní operace
Median $151K
Manažer obchodních operací
Median $201K
Manažer datové vědy
Median $262K
Optický inženýr
Median $239K
Manažer produktového designu
Median $290K
Projektový manažer
Median $57.8K
Účetní
Median $137K

Technical Accountant

Administrativní asistent
Median $95.2K
Grafický designér
Median $235K
Obchodní inženýr
Median $201K
Právní
Median $300K
Vedoucí štábu
$220K
Stavební inženýr
$231K

Construction Engineer

Řídicí inženýr
$230K
Zákaznické služby
$103K
Datový analytik
$71.7K
Správce zařízení
$118K
Módní návrhář
$76.4K
Průmyslový designér
$156K
Manažerský konzultant
$120K
MEP inženýr
$180K
Prompt Engineer
$469K
Personalista
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technický spisovatel
$44.2K
UX výzkumník
$37.7K
Venture kapitalista
$166K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Intel podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Intel podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Intel je Softwarový inženýr at the Fellow level s roční celkovou odměnou $818,056. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intel je $188,939.

