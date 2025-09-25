Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Information Technologist (IT) ve společnosti Intapp se pohybuje od $200K do $280K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intapp. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

$216K - $251K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$200K$216K$251K$280K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Intapp podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

