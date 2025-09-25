Seznam společností
Instacart
Instacart Technický programový manažer Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$113K - CA$137K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

CA$226K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)



Časté dotazy

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažer v Instacart in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$146,208. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Instacart pre pozíciu Technický programový manažer in Canada je CA$104,614.

