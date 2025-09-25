Kompenzace Prodej in United States ve společnosti Instacart se pohybuje od $245K year pro L5 do $418K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $324K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Instacart. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
50%
ROK 1
50%
ROK 2
Ve společnosti Instacart podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:
50% nabývá v 1st-ROK (50.00% ročně)
50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)