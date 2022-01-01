iManage Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti iManage se pohybují od $121,390 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $426,629 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti iManage. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Zákaznické služby
$139K
Datový vědec
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Prodej
$427K
Manažer softwarového inženýrství
$129K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti iManage je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $426,629. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti iManage je $129,551.

