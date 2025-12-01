Seznam společností
Gusto
Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in United States ve společnosti Gusto se pohybuje od $198K do $282K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Gusto. Naposledy aktualizováno: 12/1/2025

Průměrná celková kompenzace

$225K - $256K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$198K$225K$256K$282K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Gusto podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Gusto in United States představuje roční celkovou odměnu $282,020. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Gusto pro pozici Lidské zdroje in United States je $198,370.

Další zdroje

