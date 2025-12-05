Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in United States ve společnosti Fetch se pohybuje od $68.6K do $99.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fetch. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$77.7K - $90.3K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Fetch podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Fetch in United States představuje roční celkovou odměnu $99,484. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fetch pro pozici Projektový manažer in United States je $68,552.

