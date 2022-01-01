Seznam společností
Farfetch
Farfetch Platy

Platy ve společnosti Farfetch se pohybují od $22,689 celkové roční kompenzace pro pozici Copywriter na dolním konci až po $198,900 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Farfetch. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Datový inženýr

Produktový manažer
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Datový analytik
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Projektový manažer
Median $39.9K
Manažer softwarového inženýrství
Median $69.8K
Obchodní analytik
$111K
Copywriter
$22.7K
Zákaznické služby
$75.4K
Manažer datové vědy
$77.9K
Datový vědec
$199K
Finanční analytik
$54.2K
Lidské zdroje
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Personalista
$85.4K
Architekt řešení
$79.4K
UX výzkumník
$47.9K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Farfetch podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Farfetch je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $198,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Farfetch je $54,174.

Další zdroje