Adresář Společností
Exact Sciences
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Exact Sciences Platy

Rozsah platů Exact Sciences se pohybuje od $108,455 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní operace na spodním konci do $353,760 pro Právní oddělení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Exact Sciences. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $115K

Full-stack softwarový inženýr

Biomedicínský inženýr
$171K
Obchodní operace
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Obchodní analytik
$149K
Datový analytik
$149K
Datový vědec
$141K
Informatik (IT)
$150K
Právní oddělení
$354K
Produktový designér
$132K
Produktový manažer
$241K
Projektový manažer
$175K
Prodej
$196K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Exact Sciences je Právní oddělení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $353,760. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Exact Sciences je $149,223.

Doporučené práce

    Pro Exact Sciences nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje