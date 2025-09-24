Kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Ernst and Young se pohybuje od $91.4K year pro Security Analyst do $142K year pro Staff Security Analyst 1. Mediánový yearní kompenzační balíček činí celkem $97.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)