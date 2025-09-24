Kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti Ernst and Young se pohybuje od $105K year pro Consultant do $264K year pro Senior Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $175K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)