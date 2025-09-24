Seznam společností
Ernst and Young
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Ernst and Young Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United States ve společnosti Ernst and Young činí celkem $118K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Ernst and Young
Data Analyst
New York, NY
Celkem za rok
$118K
Pozice
L1
Základní
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ernst and Young?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Datový analytik chez Ernst and Young in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $173,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ernst and Young pour le poste Datový analytik in United States est de $105,000.

