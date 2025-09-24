Seznam společností
Ernst and Young
Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměrná celková kompenzace

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

ARS 194.91M

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Korporátní rozvoj na Ernst and Young é uma remuneração total anual de ARS 45,473,734. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de Korporátní rozvoj é ARS 31,215,021.

