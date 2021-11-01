Seznam společností
Epsilon
Epsilon Platy

Platy ve společnosti Epsilon se pohybují od $5,020 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $224,000 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Epsilon. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Softwarový inženýr
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
Median $13.9K
Produktový manažer
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
Obchodní analytik
Median $90K
Datový analytik
Median $80K
Prodej
Median $224K
Manažer softwarového inženýrství
Median $150K
Marketing
Median $175K
Marketingové operace
Median $58K
Administrativní asistent
$62.1K
Obchodní operace
$167K
Manažer obchodních operací
$30.5K
Informační technolog (IT)
$57.1K
Manažerský konzultant
$189K
Produktový designér
Median $63.5K
Manažer produktového designu
$143K
Projektový manažer
$28.8K
Personalista
$5K
Architekt řešení
$137K

Datový architekt

Technický programový manažer
$112K
Rizikový kapitalista
$166K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Epsilon je Prodej s roční celkovou odměnou $224,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Epsilon je $111,943.

Další zdroje

