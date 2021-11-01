Adresář Společností
DPR Construction
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

DPR Construction Platy

Rozsah platů DPR Construction se pohybuje od $113,430 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní inženýr na spodním konci do $183,600 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti DPR Construction. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Projektový manažer
Median $156K
Stavební inženýr
Median $114K

Stavební inženýr

Obchodní analytik
$171K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datový analytik
$117K
Produktový manažer
$184K
Manažer programu
$168K
Obchodní inženýr
$113K
Technický manažer programu
$131K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti DPR Construction je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $183,600. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti DPR Construction je $143,371.

Doporučené práce

    Pro DPR Construction nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Union Bank
  • Hawke Media
  • Grant Street Group
  • Litify
  • Bechtel
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje