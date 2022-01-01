Adresář Společností
Doximity
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Doximity Platy

Rozsah platů Doximity se pohybuje od $120,000 v celkové kompenzaci ročně pro Marketing na spodním konci do $299,000 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Doximity. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $210K

Full-stack softwarový inženýr

Marketing
Median $120K
Produktový manažer
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datový vědec
Median $125K
Rozvoj obchodu
$124K
Datový analytik
$219K
Produktový designér
$225K
Prodej
$225K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Doximity podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi pro interakci se zaměstnanci z různých společností, získání kariérních rad a další.

Navštivte nyní!

FAQ

The highest paying role reported at Doximity is Produktový manažer with a yearly total compensation of $299,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Doximity is $214,550.

Doporučené práce

    Pro Doximity nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje