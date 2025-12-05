Seznam společností
Depop
Depop Lidské operace Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské operace ve společnosti Depop se pohybuje od £71.7K do £100K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Depop. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$105K - $127K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$96.5K$105K$127K$135K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Depop?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské operace ve společnosti Depop představuje roční celkovou odměnu £100,240. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Depop pro pozici Lidské operace je £71,723.

