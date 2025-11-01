Seznam společností
Databricks
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Databricks Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $255K year pro L3 do $1.26M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $252K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Porovnat úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Databricks in United States představuje roční celkovou odměnu $1,257,556. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Databricks pro pozici Softwarový inženýr in United States je $251,875.

