Kompenzace Prodej in United States ve společnosti Databricks se pohybuje od $97.3K year pro L3 do $477K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $388K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Databricks. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$67K
$58.7K
$8.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$209K
$147K
$52.5K
$8.9K
L6
$236K
$171K
$64.5K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Databricks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
